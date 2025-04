“Camposano: il piano sicurezza del sindaco non esiste” – L’attacco di Azione e Noi Moderati

COMUNICATO STAMPA

Camposano, la viabilità tra improvvisazione e assenza di atti: Azione e Noi Moderati denunciano il caos amministrativo

Camposano – Da giorni il sindaco di Camposano promuove sui social e attraverso la stampa locale un presunto “piano di sicurezza urbana”, che sostiene essere stato concordato con la Prefettura di Napoli. Tuttavia, ad oggi, non risulta alcuna documentazione ufficiale che ne attesti l’esistenza, l’approvazione o la regolarità amministrativa.

Azione e Noi Moderati segnalano con forte preoccupazione che numerosi interventi effettuati nelle strade del paese – come l’installazione di dossi rallentatori, spartitraffico, segnaletica orizzontale e nuovi stalli di parcheggio – siano avvenuti in assenza di istruttorie tecniche, relazioni firmate da responsabili comunali, determine dirigenziali o ordinanze sindacali, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di viabilità e sicurezza urbana.

«Questi interventi – spiegano i rappresentanti dei due gruppi – sembrano essere frutto di decisioni improvvisate, assunte di giorno in giorno senza alcuna pianificazione formale. Il sindaco, accompagnato da personale comunale e da ditte esterne, stabilisce sul momento dove tracciare strisce, sistemare parcheggi o installare dispositivi, come se stesse agendo su proprietà privata, e non su suolo pubblico.»

Una situazione che, oltre a sollevare interrogativi sulla legittimità degli interventi, rende impossibile qualsiasi ricorso legale da parte dei cittadini, in quanto non esistono atti amministrativi pubblici da poter impugnare davanti al TAR.

«Questa gestione – continua la nota – rappresenta una grave deviazione dai principi di legalità e trasparenza su cui si fonda lo Stato di diritto. Si azzera ogni possibilità di controllo democratico e si trasforma l’azione amministrativa in qualcosa di arbitrario e opaco.»

Azione e Noi Moderati chiedono un intervento immediato da parte degli organi sovracomunali, a cui già è stata segnalata la situazione, e invitano i cittadini a non restare in silenzio:

«La cosa pubblica non può essere gestita come un affare personale. Camposano ha diritto a regole chiare, atti trasparenti e una viabilità sicura, ma soprattutto legale. Chiediamo che venga ripristinato il rispetto delle norme e delle istituzioni.» Azione e Noi Moderati – Camposano