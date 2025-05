Torre del Greco, il Minibasket accende la città: al via la 20ª edizione del Torneo “Città di Torre del Greco”

Sedici squadre da tutta Italia, tre giorni di sport e divertimento nella tensostruttura La Salle appena riqualificata. Al via la ventesima edizione del prestigioso torneo dedicato ai piccoli cestisti.

Torre del Greco torna a respirare pallacanestro con la ventesima edizione del Torneo “Città di Torre del Greco”, appuntamento ormai storico del panorama minibasket nazionale. Grande entusiasmo questa mattina per la cerimonia di apertura, che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione nella rinnovata tensostruttura La Salle, simbolo di una città che investe nello sport e nei suoi giovani.

Sedici le squadre partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane, pronte a sfidarsi in tre giorni intensi di partite, amicizia e crescita sportiva. Il torneo, che si concluderà domenica 4 maggio, è da sempre un’occasione non solo agonistica ma anche educativa, capace di trasmettere ai più piccoli i valori della lealtà, del rispetto e dello spirito di squadra.

L’edizione 2025 si distingue non solo per l’alto livello tecnico delle squadre in campo, ma anche per l’organizzazione impeccabile e la partecipazione calorosa del pubblico, con tribune gremite di genitori, appassionati e curiosi. A fare da cornice all’evento, l’entusiasmo contagioso dei piccoli atleti, veri protagonisti di questo grande spettacolo sportivo.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con le realtà cestistiche locali, il Comune di Torre del Greco e il supporto di sponsor che hanno creduto nella forza del progetto. “È una festa dello sport – commentano gli organizzatori – e vederla crescere ogni anno è motivo di grande orgoglio”.

Il torneo continuerà fino a domenica con un fitto calendario di gare e momenti di aggregazione. Domenica pomeriggio le finali e le premiazioni concluderanno ufficialmente l’edizione 2025, celebrando non solo i vincitori, ma tutti i piccoli campioni che hanno condiviso il campo, l’emozione e la passione per il basket.