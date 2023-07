Il pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino: un esempio di eccellenza nel sistema sanitario

Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nel fornire una voce imparziale alla società, riferendo delle criticità che affliggono i lavori pubblici, ma anche dell’efficienza quando questa viene riscontrata. Oggi voglio condividere con voi un’esperienza vissuta in prima persona, un episodio che dimostra come la sanità possa funzionare alla perfezione.

Questa mattina, a seguito di una caduta accidentale, mi sono recato al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino. Già all’accettazione, ho riscontrato un’ottima accoglienza e professionalità da parte del personale. In pochi minuti, sono stato trasportato dai medici di turno, che mi hanno sottoposto a una visita approfondita e mi hanno fatto accompagnare per una radiografia, il tutto in meno di mezz’ora.

Durante l’attesa dei risultati della radiografia, ho avuto modo di osservare attentamente il comportamento del personale medico e infermieristico e sono rimasto colpito dalla loro professionalità e bontà verso i pazienti. Hanno dimostrato una dedizione straordinaria verso coloro che giungevano al pronto soccorso.

Il personale medico, gli infermieri e gli oss dell’Ospedale Moscati di Avellino sono solo alcuni dei tanti esempi che dimostrano come il sistema sanitario possa funzionare in maniera efficiente e umana. È importante sottolineare che questo non è solo merito di singoli individui, ma è il risultato di un team ben coordinato e di un sistema sanitario che investe nella formazione e nel costante aggiornamento del proprio personale, e il Moscati ne è l’esempio.

Nel pronto soccorso ho notato la professionalità anche tra il personale STIR (personale addetto al trasporto dei pazienti per esami diagnostici, ricoveri e consulenze).

Questo episodio ci insegna che è importante riconoscere e valorizzare il lavoro svolto dai professionisti della sanità, spesso in condizioni difficili e con grande dedizione verso il benessere della collettività.

In conclusione, il nostro sistema sanitario può funzionare ed essere un esempio di efficienza e umanità, grazie al contributo di professionisti e infermieri, i quali con il loro impegno e la loro dedizione rendono la differenza nella vita di tante persone.

Infine, vogliamo citare l’infermiere Litto Fulvio, che emerge come una figura ammirevole e preziosa per la comunità. La sua già consolidata presenza sul territorio lo fa diventare un professionista conosciuto e stimato da tutti coloro che hanno avuto il piacere di interagire con lui. La sua disponibilità costante, la dedizione e l’empatia dimostrate verso i pazienti e i colleghi lo rendono un vero punto di riferimento nel settore sanitario.

( Andrea Salvatore Guerriero)