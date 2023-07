AVELLINO. ESPOSITO Giovanni (MID) Coordinatore Regionale della Campania  incontra il personale del TDM e Servizio Civile, presso la sede dell’Azienda Ospedaliere Moscati,

Il sottoscritto ESPOSITO Giovanni, nella qualità di Coordinatore Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili, si sente di esprimere pubblica gratitudine all’attività svolta per la tutela del malato dal Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino Rete di Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia, con cui da diversi anni ha intrapreso una proficua collaborazione al fine di contribuire al continuo miglioramento della condizione di assistenza, cura e di vivibilità di ogni disabilità.

Nella mattinata ha avuto l’onore di incontrare il personale del TDM e Servizio Civile, presso la sede dell’Azienda Ospedaliere Moscati, per un breve confronto sulle iniziative da intraprendere per contribuire al miglioramento dell’accesso ai servizi di prevenzione e cura e in modo particolare, dell’accesso alle cure di pronto soccorso del Moscati che registra difficoltà di accesso per sovraffollamento e carenza di personale.