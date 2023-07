Quadrelle: il Sindaco Simone Rozza eletto nella Commissione di Controllo Analogo di Alto Calore.

Nella sede centrale di Corso Europa, 41, si è tenuta ieri, 26 luglio 2023, l’Assemblea dei Soci di Alto Calore Servizi Spa per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2022. Durante l’assemblea, il bilancio è stato approvato all’unanimità dai presenti, ma uno dei momenti più rilevanti è stato la nomina della nuova Commissione di Controllo Analogo.

La Commissione di Controllo Analogo, appena eletta, svolgerà un ruolo fondamentale all’interno della società. Il suo compito principale è quello di monitorare e controllare tutti i servizi e le attività implementate da Alto Calore per garantire il perseguimento di finalità di pubblico interesse e una corretta gestione societaria. Questa attenzione alla corretta gestione è finalizzata a tutelare gli utenti che utilizzano le prestazioni offerte da Alto Calore, fornendo una maggiore sicurezza e trasparenza.

Dopo un’ampia discussione tra i presenti, la Commissione è stata composta da cinque membri, rappresentanti di diversi comuni con diverse dimensioni demografiche. La varietà delle provenienze dei membri riflette l’attenzione verso il coinvolgimento di diverse realtà territoriali.

I membri eletti sono i seguenti:

Il Sindaco di Avellino (Gianluca Festa) rappresentante dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Il Sindaco di Monteforte Irpino (Costantino Giordano) rappresentante dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti; Il Sindaco di Lapio (Maria Teresa Lepore); Il Sindaco di Bonito (Giuseppe De Pasquale); Il Sindaco di Quadrelle (Simone Rozza).

Gli ultimi tre Sindaci sono stati eletti in rappresentanza dei comuni inferiori a 10.000 abitanti. Questa scelta mira a garantire che anche le realtà più piccole siano adeguatamente rappresentate e abbiano voce nelle decisioni dell’ente sovracomunale.

Il Sindaco di Quadrelle, il dott. Simone Rozza, si è mostrato entusiasta per la nomina e ha assicurato il massimo impegno per questo nuovo incarico. La sua gratificazione è estesa non solo a se stesso e all’intera amministrazione, ma anche a tutta la comunità che rappresenta. Questa nomina rappresenta un momento storico per la comunità di Quadrelle, poiché mai prima d’ora era stata raggiunta una posizione di spessore in un ente di rilievo come Alto Calore

Il Sindaco Rozza ha colto l’occasione per ringraziare l’onorevole Enzo Alaia per l’opportunità offerta al territorio di Quadrelle. Il contributo dell’onorevole Alaia è stato determinante nel favorire la nomina di un rappresentante del comune nella Commissione di Controllo Analogo.

(Andrea Slalvatore Guerriero)