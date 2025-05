Il Prefetto di Avellino incontra il Mandamento Baianese: lunedì 20 maggio tappa a Baiano per l’Osservatorio sulla Provincia

BAIANO (AV) – Un importante momento di dialogo tra istituzioni e cittadini si terrà il 20 maggio 2025, alle ore 17:00, presso il Teatro Cinema Colosseo di Baiano, nell’ambito dell’iniziativa “Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino”.

L’incontro, promosso dalla Prefettura di Avellino, vedrà la partecipazione del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, accompagnata da alcune delle massime autorità provinciali delle forze dell’ordine:

Dott. Pasquale Picone , Questore della Provincia di Avellino

Col. Domenico Albanese , Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino

Col. Leonardo Erre, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Le autorità incontreranno i cittadini dei Comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone per ascoltare le istanze delle comunità locali, condividere riflessioni su sicurezza, legalità, coesione sociale e rafforzare il legame tra Stato e territorio.

L’iniziativa si pone come occasione concreta per rafforzare la presenza dello Stato nelle realtà territoriali, in un’ottica di prossimità, ascolto e confronto costruttivo. In un periodo in cui le sfide locali e globali si intersecano, momenti come questi assumono un valore fondamentale per consolidare la fiducia nelle istituzioni e per garantire risposte efficaci alle esigenze dei cittadini.

Le comunità locali sono invitate a partecipare numerose, per contribuire attivamente al dialogo democratico e alla promozione di una cittadinanza sempre più consapevole e partecipativa.