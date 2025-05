Sant’Anastasia, al plesso Boschetto si celebra il Giorno del Gioco tra natura, creatività e consapevolezza

Una giornata all’insegna del gioco, del rispetto per l’ambiente e della scoperta, quella vissuta oggi dai bambini e dalle bambine del plesso Boschetto dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Sant’Anastasia. In occasione del Giorno del Gioco, l’intera scuola si è trasformata in uno spazio aperto al divertimento e alla riflessione, ispirandosi al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi per sensibilizzare i più piccoli all’amore per la natura.

L’iniziativa ha coinvolto alunni e docenti in una serie di attività ludiche e laboratori creativi che hanno avuto come filo conduttore la relazione tra uomo e ambiente. Tra i momenti più significativi, la consegna a ciascun bambino di una mini serra con una piantina da coltivare e accudire nel tempo. Un gesto simbolico ma carico di significato, pensato per stimolare senso di responsabilità e attenzione verso ciò che ci circonda.

I piccoli partecipanti hanno inoltre avuto la possibilità di giocare a stretto contatto con gli elementi naturali. Tra sabbia, sassi, foglie, erba e acqua, i bambini hanno esplorato il mondo naturale attraverso il gioco, toccando con mano l’importanza della biodiversità e della cura dell’ambiente.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, che ha commentato l’evento attraverso i social: “Un sincero ringraziamento a chi ha reso possibile questa iniziativa. Speriamo di aver fatto passare un messaggio importante: divertirsi insieme facendo crescere la consapevolezza di ciò che ci circonda.” Il Giorno del Gioco si conferma così non solo un momento di festa per i più piccoli, ma anche un’occasione educativa preziosa per costruire una cittadinanza più attenta e rispettosa dell’ambiente, a partire dalle nuove generazioni.