Il carnevale 2025 a Flumeri tra coriandoli, stelle filanti e soprattutto tanti bambini.

La giornata pomeridiana di eri 4 marzo ’25 a Flumeri, con sole e temperatura quasi primaverile, si è svolta la consueta sfilata deicarri allegorici del carnevale , seguita da bambini in festa, che tra balli, coriandoli e stelle filanti ha raggiunto piazza mercato il centro storico, della piccola cittadina ufitana.

Tutto è iniziato a piazza Francesco De Sanctis alle ore 15.30, con il raduno dei carri e dei bambini accompagnati dai loro genitori, nonché, dal gruppo di ballo flumerese Scuola Dance Revolutiondi E.P, che si è esibito, con balli durante il percorso della sfilata.

IL carnevale di Flumeri, denominato il Carnevale Ecologico dei bambini “ è il frutto di una collaborazione, tra il Comune di Flumeri e le associazioni di volontariato aderenti al Centro Servizi Irpina Sannio, ( CESVOLAB), Bagliori di Luce ODV, Protezione Civile Flumerese Impegno e Solidarietà ODV, Raggruppamento Unità Di Ricerca e Recupero ODV e di alcune aziende agricole per il traino dei carri allegorici che sono state premiate al termine della manifestazione per il loro impegno.

Il termine ecologico dei carri, deriva dal fatto, che tutto il materiale occorrente per la loro costruzione, è effettuato con la raccolta di bottiglie di plastica, polistirolo, barattoli metallici, che una volta dispersi nell’ambiente causano danno alla natura. Ma, vengono usati anche per materiale effettivamente naturali; come possono essere, alloro, corbezzoli e rosmarino, come ci è stato spiegato da Antonietta Raduazzo, coordinatrice dell’evento e che tra l’altro ha detto : “ questa manifestazione del Carnevale che da anni portiamo avanti con sacrifici economici, e richiede molto tempo per realizzarla. Per cui, mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro, che hanno permesso che ciò si realizzasse: l’ Amministrazione Comunale di Flumeri, la Direttrice CESVOLAB con la Maria Cristina Aceto e la promotrice eventi CESVOLAB Maura Cappuccio per la loro presenza, Francesco Monaco Bagliori di Luce, la Pro Loco Flumerese, Francesco Giacobbe e i ragazzi del servizio Civile e della Protezione Civile Flumerese, ,di Giuseppe Rinaldi e della sua associazione compreso Mario Uva, la presenza dell’associazione Panacea di Ariano Irpino. E, i trattoristi delle aziende agricole, Lo Conte Vincenzo, Rinaldo Saverio, Corazzone Angelo e Stefano Ciriello, che in solidarietà e volontariato hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Nonché il Contributo di Patrizia Erba con la sua Scuola di ballo, e del Comandante della Polizia Municipale di Flumeri Sonia Schena, per la direzione del traffico cittadino, che in questa occasione nel paese con le sue numerose strade collinari, va in tilt. In ultimo, ma anche non secondaria è stata la presenza dei numerosissimi bambini accompagnati dai loro genitori, a cui va tutto il nostro ringraziamento e l’appuntamento per il prossimo anno “.

L’edizione di ieri del Carnevale Flumerese, storico appuntamento della Valle Ufita, ha vissuto un pomeriggio di festa e comunità sociale, come appunto anche l’ Assessore alle politiche sociali Angela Masucci ha messo in evidenza “ desidero ringraziare di cuore tutti coloro, che hanno contribuito alla realizzazione di questa festa. Grazie alle associazioni, ai volontari e a tutti i partecipanti per l’entusiasmo e l’impegno, che hanno reso questa giornata speciale. La vera anima di un paese, è lo spirito di comunità.

La manifestazione, si è conclusa su piazza san Rocco, come di consueto.

Carmine Martino