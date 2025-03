Camposano. Moderati è Azione: “caos amministrativo: alberi sulle strisce pedonali e lotte di potere in Comune”

Mentre il sindaco litiga con l’Ambito 23 solo per avere visibilità, isolandosi dal resto dei Comuni dell’area nolana, ed i consiglieri si scambiano le poltrone, a Camposano si sfiora il paranormale!

In via Provinciale non bastavano le transenne al posto delle rotonde, il tabellone costato 50.000 euro e tenuto guasto, la strada fantasma chiusa per irregolarità, le corsie strette e pericolose, i marciapiedi dissestati; ora l’Amministrazione di Camposano nel piantare alberi e fiori ha perso del tutto il controllo tanto che, in mancanza di spazio, è stata costretta a posizionarli sulle strisce pedonali.

È successo in questi giorni che l’indiscriminata piantumazione ha raggiunto livelli inauditi e insostenibili per cittadini, residenti e commercianti, sfociando nel ridicolo.

Intanto, per accontentare i malumori interni, i nostri Amministratori di maggioranza si scambieranno le cariche, qualcuno uscirà, qualcun altro entrerà, e così il sindaco terrà tutti buoni e tranquilli per tirare a campare fino a fine consiliatura, così da completare la distruzione del nostro paese e renderci invisi all’intera area per i modi aggressivi e demagogici con cui attacca tutto e tutti su presunte questioni di bilancio, dando lezioni quando nel nostro Comune vengono stravolte tutte le regole della finanza pubblica, come noi da anni sottolineiamo.

È tempo che si dia conto delle scelte incresciose che questa Amministrazione fa ogni giorno.

Non se ne può più, vogliamo un’Amministrazione che pensi ai cittadini e non sia al servizio dei capricci dei consiglieri e del sindaco.

(comunicato stampa)