HICKEY È DECISIVO: AVELLINO BASKET KO AD UDINE

l PalaCarnera di Udine è andato in scena, in diretta su RaiSport, il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest tra i padroni di casa dell’APU Udine e l’Avellino Basket. Match bello ed avvincnente, che ha visto prevalere la squadra di casa con il punteggio di 100-91. Una vittoria che frena Avellino e lancia Udine al primo posto. La svolta nel match nel terzo quarto, quando Hickeydecide di mettersi la squadra sulle spalle mettendo canestri pesanti e piazzando un parziale di 24-19. Avellino non ha mai mollato e negli ultimi dieci minuti ha provato a spaventare Udine, che ha trovato sempre con Hickey i canestri e le giocate della vittoria a cui si è aggiunto un ottimo Ikangi.

Una partita divertente nella quale i padroni di casa hano provato ad aggredire Avellino, in particolare Mussini con la difesa degli esterni ai quali si aggiungevano dei blitz di raddoppio, per togliere il pallone dalle mani del giocatore avellinese. Avellino ha ritrovato Mikk Jurkatamm, l’estone è apparso in buone condizioni fisiche ed una nota lieta per l’allenatore coach Crotti, ma in generale i biancoverdi hanno giocato una gara che ha confermato il valore dei biancoverdi, che hanno giocato a testa alta contro la capolista.

“Penso ci siano tanti meriti di Udine – commenta coach Crotti – hanno usato bene il lato debole, grande circolazione di palla ed il talento dei giocatori è evidente. Hickey è stato strepitoso, quando metteva le marce alte è diventato un problema. Andiamo via con delle certezze, vediamo il bicchiere mezzo pieno, perchè abbiamo giocato una buona gara provandoci contro un avversario molto forte”.

LA CRONACA

L’avvio di partita è intenso, con le squadre che provano a tenere un ritmo elevato di gioco, ma le mani dei giocatori delle tue formazioni sono molto fredde al tiro finendo per sbagliare tanti buoni tiri. Gara equilibrata ed al quinto minuto il punteggio vede la perfetta parità: 6-6. In casa bianconera è Hickey a dettare i ritmi di gioco, mentre sotto le plancere Johnson prova a far valere la sua energia. A due dal termine del primo periodo gli irpini si portano sul 10-16. Il vantaggio avellinese induce Vertemati al primo time-out della gara, la risposta dei suoi non si è fatta attendere: 5-0 di parziale e punteggio sul 15-16. Il periodo termina 18-18.

Parte forte la squadra di Vertemati, i friulani piazzano un parziale di 5-0 in avvio formato Da ros-Pepe, entrambi partiti dalla panchina regalando il 23-18 ai padroni di casa. Avellino replica con Bortolin, che con 6 punti di fila riporta Avellino sul -1 (27-26). Il tema della partita non cambia, le squadre restano a contatto con Udine che si affida a Caroti ed Hickey. I liberi Alibegovic consentono ad Udine di raggiungere il massimo vantaggio 36-30. Il finale di quarto è un botta e risposta a suon di triple: Alibegovic ed Hickey da una parte, Sabatino ed Earlington dall’altra per il 46-41 come scrive il tabellone e con cui si chiude il quarto.

Udine inizia forte proprio come aveva fatto nel secondo periodo portandosi sul 51-43. Udine morde in difesa, mentre nella metà campo offensiva prova a prendere vantaggio dal post basso anche con gli esterni. Sale in cattedra anche Hickey, che con due trile permette ad Udine di salire sul 68-54. Il terzo periodo termina con la squadra di casa avanti 70-60.

Negli ultimi dieci minuti la squadra di Vertemati prova a gestire, ma Avellino vuole restare in gara e pizza un parziale di 5-0 riportandosi sul -9 (74-65), per poi riavvicinarci a -6 (76-70) con 5 punti di fila di Mussini. Alla guardia avellinese rispondono un chirrurgico Ikangi ed il solito Hickey (86-75). L’Avellino Basket demorde ed a due minuti dal termine si ritrova sul – 5 con una tripla di Jurkatamm (88-83). E’ il solito Hicket con sei punti di fila a riportare sul +9 (94-85) la squadra di casa, che si impone 100-91. Domenica Avellino torna in casa al PalaDelMauro per affrontare alle 18.00 Orzinuovi.

PARZIALI: 18-18; 28-23; 24-15; 30-31

ARBITRI: Stefano Ursi di Livorno, Chiara Maschietto di Casale sul Sile, Matteo Luchi di Prato

DIRETTA: RaiSport alle 20.30

APU OLD WILD WEST UDINE: Rei Pullazi 13, Bruttini 2, Alibegovic 11, Caroti 7, Hickey 25, Johnson 19, Ambrosin, Da Ros 8, Ikangi 12, Pepe 3

All.: Adriano Vertemati

AVELLINO BASKET

Lewis 17, Jurkatamm 8, Sabatino 5, Mussini 18, Earlington 21, Maglietti, Verazzo, Bortolin 18, Nikolic 2, Chinellato 2

All: Alessandro Crotti