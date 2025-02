Maxi operazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: 36 arresti tra Salerno, Napoli e Caserta

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri per la Tutela del Lavoro, in collaborazione con la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno e con il supporto dell’Arma Territoriale, stanno eseguendo un’importante operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Salerno. L’operazione ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per 36 persone, indagate per reati che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla corruzione, al falso in atto pubblico e all’autoriciclaggio.

Parallelamente, è in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro che sarebbero il provento delle attività illecite.

Un sistema basato su frodi legate ai Decreti Flussi ed Emersione**

Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto sistema illecito sfruttava in maniera fraudolenta la normativa legata ai Decreti Flussi ed Emersione, in vigore dal 2020, per favorire l’immigrazione clandestina. Le indagini hanno evidenziato un meccanismo di corruzione e falsificazione di atti pubblici volto a regolarizzare in modo illegale la posizione di cittadini stranieri sul territorio italiano, con un rilevante flusso di denaro ritenuto frutto di attività illecite.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 presso la Procura della Repubblica di Salerno. Gli inquirenti illustreranno il quadro investigativo e le modalità operative che hanno portato all’identificazione degli indagati e al sequestro dei beni.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni dedite allo sfruttamento delle normative sull’immigrazione a scopo criminale e conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la corruzione.