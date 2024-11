Grottaminarda ottiene finanziamento per l’illuminazione dei monumenti

Fruttuosa la partecipazione del Comune di Grottaminarda all’Avviso pubblico relativo al “fondo a sportello per sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a garantire un’adeguata illuminazione architettonica esterna ai monumenti”. Con Decreto Dirigenziale n. 124 del 20 novembre la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le politiche culturali e turismo, ha approvato la graduatoria definitiva dei comuni ammessi a contributo.



Il progetto per i “lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell’illuminazione esterna del patrimonio artistico monumentale comunale” del Comune di Grottaminarda è risultato quarto in graduatoria e beneficerà di un finanziamento pari a 13.834,97 euro per una spesa complessiva di 19.764,16 euro.«Andremo ad illuminare con proiettori RGB a basso consumo e che consentono anche combinazioni di colori, la facciata del Castello d’Aquino, Fontana del Re, il Milite Ignoto ed a migliorare l’illuminazione della Fontana di Carpignano – spiega il Consigliere Antonio Vitale – A piccoli passi stiamo cercando di valorizzare il nostro territorio ed i nostri beni culturali, in questo caso utilizzando l’illuminazione come mezzo per fare emergere e raccontare luoghi e monumenti».