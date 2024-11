Violenza di genere: tutti i Tribunali Distretto di Corte d’Appello di Napoli, il 28 novembre, alle ore 10:00, osserveranno un minuto di raccoglimento

Un minuto di silenzio in tutti i Tribunali del Distretto di Corte d’Appello di Napoli. Un minuto per ricordare tutte le donne che sono state vittime di violenza, quelle che ogni giorno rischiano di esserlo e per riflettere sulle cause che generano tanta sofferenza. L’impegno della magistratura è quello di accogliere e supportare le donne che hanno subito tali sopraffazioni, restituendo loro, nel rispetto dei diritti costituzionali di tutti, la dignità, dando il giusto peso alle loro parole, al loro dolore, alla loro storia. Il Distretto di Corte d’Appello di Napoli vuole essere, anche così, concretamente partecipe alle celebrazioni per la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si è tenuta il 25 novembre.