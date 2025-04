Grottaminarda. Il Consiglio approva le tariffe Tari, Vitale: “Anche quest’anno nessun aumento e diminuzioni su tutte le utenze”

<<Anche quest’anno a Grottaminarda la tassa sui rifiuti non ha subito nessun aumento, anzi – sottolinea il Vicesindaco con delega all’Ambiente – tutte le Tariffe sia delle utenze Domestiche che delle attività Commerciali hanno avuto una riduzione rispetto allo scorso ann>>.

Dopo l’approvazione delle tariffe Tari da parte del Consiglio comunale di Grottaminarda nella seduta di ieri, martedì 29 aprile, si registra l’intervento di Antonio Vitale che approfondisce l’argomento:

«Abbiamo approvato un piano tariffario che vede un decremento su tutte le tariffe, seppur minimo su alcune tipologie di utenze . Nonostante ci sia stato un fisiologico incremento del costo del servizio rispetto all’anno precedente è stato possibile ottenere questo risultato grazie alle riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI che come previsto dalla norma rappresentano costi a valle che vanno detratti dal Piano Economico Finanziario.

Stiamo parlando di circa 120.000 euro che abbiamo incassato e restituito a tutti i cittadini. Senza questa detrazione avremmo avuto un significativo aumento delle Tariffe per cui oggi possiamo ribadire con forza e con fierezza che, come abbiamo più volte sottolineato, “se pagano tutti, pagano tutti di meno”.

In termini di rifiuti stiamo lavorando da tre anni per cercare di offrire innanzitutto un ottimo servizio ai cittadini grazie ad una sana collaborazione con il gestore del servizio ma soprattutto per cercare di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. L’obiettivo rimane sempre quello della tariffa puntuale, vale a dire di un tributo calcolato in base alla quantità di rifiuti conferiti da ogni utenza e continueremo a lavorare e a confrontarci con il gestore per raggiungerlo nei prossimi anni.

Nonostante nei giorni scorsi sia stata ufficializzata la proroga al 30 giugno per l’approvazione delle Tariffe avevamo da subito deciso di andare in Consiglio rispettando il termine del 30 aprile originariamente previsto dalla norma a dimostrazione del fatto che il lavoro sulla TARI è frutto di programmazione e concertazione quotidiana con gli uffici nell’interesse degli utenti.

Quest’anno – conclude il Vicesindaco Vitale – il Governo ha previsto un Bonus Sociale che stabilisce una riduzione del 5 per cento della Tari in favore di nuclei familiari al cui interno vi siano titolare di ISEE inferiore a 9.530,00 , soglia innalzata a € 20.000 per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Siamo in attesa del decreto definitivo di Arera che stabilirà le modalità di erogazione del bonus e della relativa componente perequativa».