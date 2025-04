Avellino e Valle Caudina – Di notte in giro armati: due uomini denunciati dai Carabinieri

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i controlli in Irpinia.

I servizi, condotti in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, hanno avuto come obiettivi principali la prevenzione e la repressione dei reati predatori, nonché la lotta ai reati in genere.

Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne di Montoro, ritenuto responsabile di “porto abusivo di arma”.

A seguito di segnalazione al 112, l’uomo, visibilmente ubriaco, è stato rintracciato nel pieno centro del capoluogo irpino. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una forbice con impugnatura resa simile a un pugnale.

Per analogo reato è stato deferito alla medesima Autorità Giudiziaria anche un 25enne della provincia di Benevento, fermato sempre in nottata a San Martino Valle Caudina: all’esito di perquisizione personale e veicolare, il giovane (anche lui già noto alle Forze dell’Ordine) è stato sorpreso in possesso di un grosso coltello con lama acuminata.

Al momento del controllo i predetti non hanno fornito ai militari operanti valide giustificazioni in merito al porto delle armi bianche, che sono state sottoposte a sequestro.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, finalizzati anche a stabilire eventuali reati in programma o commessi dalle persone denunciate.