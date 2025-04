Salerno, aperture straordinarie nei musei provinciali per Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile

In occasione delle festività di Pasqua, Lunedì in Albis e della Festa della Liberazione, la Provincia di Salerno ha predisposto l’apertura straordinaria di alcuni tra i principali siti museali del territorio, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità unica per scoprire arte, storia e cultura durante le giornate di festa.

Domenica 20 e lunedì 21 aprile, in occasione della Pasqua e del Lunedì in Albis, sarà possibile visitare:

• la Pinacoteca Provinciale di Salerno

• il Museo Archeologico Provinciale

• il suggestivo Castello Arechi

• il Museo Archeologico della Lucania Occidentale a Padula

Tutti i siti resteranno aperti al pubblico dalle ore 9:00 alle 17:00.

Venerdì 25 aprile, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, le strutture saranno nuovamente accessibili con i seguenti orari:

• Pinacoteca Provinciale di Salerno: dalle 9:00 alle 19:45

• Museo Archeologico Provinciale: dalle 9:00 alle 19:30

• Castello Arechi: dalle 9:00 alle 17:00

• Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula: dalle 9:00 alle 18:45

Un’occasione perfetta per coniugare il tempo libero con la riscoperta delle bellezze culturali del patrimonio salernitano.