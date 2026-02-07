Giuditta (Noi di Centro): “Campo Largo unica strada per Avellino, subito un tavolo per il futuro della città”

07/02/2026 binews.it Avellino città, EVIDENZA, IRPINIA 0

“Siamo da sempre fautori di quel Campo Largo che ha portato all’ elezione del presidente Fico alla Regione Campania e crediamo che sia l’unica soluzione possibile per affrontare i  prossimi importanti appuntamenti elettorali a cominciare dal rinnovo del consiglio comunale della Città di Avellino. Raccogliamo quindi con favore l’invito del Movimento 5 Stelle “a fare presto” e a ritrovarsi, insieme a tutte le forze politiche di centrosinistra, attorno ad un tavolo per definire i punti programmatici di un progetto che metta al centro le esigenze dei cittadini e lo sviluppo economico di Avellino rendendola più attrattiva e vivibile. Occorre cominciare a delineare il profilo che dovrebbe avere la figura del candidato sindaco, con l’obiettivo di individuare un leader capace di rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità”

Pasquale Giuditta  – Coordinatore regionale Noi di Centro