Festeggia Carnevale e San Valentino allo Studio Napolitano. Due occasioni speciali da ricordare in foto

Il Carnevale 2026 si colora di emozioni allo Studio Fotografico Napolitano – Carmine Felice, pronto ad accogliere grandi e piccini per trasformare la festa più allegra dell’anno in un ricordo indelebile.

Maschere, sorrisi, colori e tanta fantasia: i bambini diventano i veri protagonisti di un set fotografico vivace e divertente, curato nei minimi dettagli. Tra coriandoli e costumi scintillanti, ogni scatto cattura la magia del Carnevale, regalando immagini spontanee e piene di gioia.

Lo studio vi aspetta in Via Roma 70, Mugnano del Cardinale, con foto-cartellina a partire da soli 8€, un’occasione perfetta per portare a casa un ricordo unico.

Ma le emozioni non finiscono qui.

In occasione di San Valentino, lo studio dedica uno spazio speciale a tutte le coppie innamorate. Un set romantico, luci calde e un’atmosfera intima fanno da cornice a fotografie eleganti e cariche di sentimento.

Il servizio fotografico di coppia è disponibile a soli 20€, comprensivo di foto e cornice, ideale per celebrare l’amore o per un regalo che viene dritto dal cuore.

Che sia la spensieratezza del Carnevale o la dolcezza di San Valentino, ogni momento merita di essere fermato nel tempo.

Prenota subito il tuo servizio fotografico e trasforma un’emozione in un ricordo da custodire per sempre.