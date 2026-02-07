NAPOLI. Vasto: sorpreso con la droga. Arrestato un 35enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aquila, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish dal peso complessivo di circa 15 grammi e di 4 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 5 grammi.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri 110 involucri di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, altre 167 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 200 grammi, 136 involucri di crack del peso complessivo di circa 30 grammi e 74 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 40 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.