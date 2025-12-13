Furti in serie ad Avellino: tre colpi in poche ore tra via Rubilli e contrada Baccanico

AVELLINO – Non si arresta l’ondata di furti in città. Nella serata di ieri sono stati registrati tre nuovi episodi, avvenuti a distanza di poche ore tra via Rubilli e contrada Baccanico. Ancora una volta nel mirino dei ladri sono finite abitazioni situate in aree residenziali.

I malviventi avrebbero agito seguendo un copione ormai collaudato, prendendo di mira case momentaneamente vuote per sottrarre soprattutto oro e denaro contante. Una modalità operativa già nota alle forze dell’ordine e che continua a ripetersi senza sostanziali variazioni.

La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione tempi, movimenti e responsabilità dei colpi. Secondo le prime informazioni, i furti vengono messi a segno prevalentemente nella fascia pomeridiana, tra le 17 e le 20, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Alla luce dell’aumento degli episodi, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di controllo sul territorio. Le attività di vigilanza sono state intensificate, con particolare attenzione alle zone periferiche, dove nelle ultime settimane si è concentrato il maggior numero di interventi.