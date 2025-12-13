Sicurezza sul lavoro, operai montano impalcatura senza dispositivi di sicurezza, la denuncia di un cittadino a Borrelli: “Nonostante le continue morti si continua a lavorare senza sicurezza. Più ispezioni, multare i cantieri non in regola”

Un cittadino si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, da tempo in prima linea nella battaglia contro le morti sul lavoro, per segnalare una situazione di grave pericolo a Capodrise, in provincia di Caserta. Nella segnalazione, corredata da video, si vedono alcuni operai intenti a montare un’impalcatura senza alcun dispositivo di sicurezza: nessun casco protettivo, nessuna imbracatura. “Una scena che lascia sgomenti, soprattutto alla luce dei continui e drammatici incidenti mortali che quotidianamente si registrano nei cantieri di tutta Italia” scrive il cittadino a Borrelli.

“Nonostante la lunga scia di sangue che continua a segnare il mondo del lavoro, c’è ancora chi opera come se nulla fosse – dichiara Francesco Emilio Borrelli – Queste immagini sono inaccettabili. Invito i cittadini a denunciare ogni situazione di pericolo, perché solo così possiamo far emergere ciò che troppo spesso viene nascosto. Servono più ispezioni nei cantieri, controlli serrati e multe salate per chi non rispetta le regole. I dispositivi di sicurezza sul lavoro non sono un optional da indossare come un accessorio, salvano la vita. Chi lo nega deve essere fermato e punito, prima che si contino altre vittime.”

Link al video: https://www.facebook.com/reel/706137589214818/?s=single_unit

(Comunicato stampa)