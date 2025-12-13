Alla maestria e alla creatività di Sonia Luciano il Premio BiNews 2025

Sonia Luciano, originaria di Forino, piccolo comune in provincia di Avellino, è una delle giovani figure più promettenti nel panorama culinario e dolciario italiano. La sua carriera nasce da una passione autentica per la cucina, coltivata sin da giovanissima e sostenuta da un percorso formativo di eccellenza presso l’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” di Avellino.

Guidata da determinazione, curiosità e spirito di sacrificio, Sonia intraprende fin da subito un cammino professionale che la porta a distinguersi anche in ambito competitivo. Partecipa per due anni consecutivi al Campionato Italiano Cuochi, ottenendo risultati di grande rilievo: il primo posto nella sezione LadyChef al debutto e, l’anno successivo, l’argento assoluto, confermandosi tra le giovani chef più talentuose della sua generazione.

Attualmente Sonia opera nella pasticceria MousseArt, situata nel suo paese natale, dove ogni giorno contribuisce alla creazione di dolci che uniscono tecnica, creatività e cura artigianale. In questo laboratorio nasce un progetto di qualità che nel 2024 ottiene un riconoscimento di prestigio internazionale: MousseArt viene selezionata dalla FIGP tra i 10 panettoni più buoni del mondo, risultato che valorizza non solo il lavoro del team, ma anche l’impegno e il contributo di Sonia.

Grazie al suo talento, alla sua crescita professionale e ai risultati ottenuti, a Sonia Luciano verrà consegnato il Premio BiNews Eccellenza dell’Anno 2025, un riconoscimento che celebra il valore umano e professionale di una giovane chef in ascesa. La cerimonia ufficiale si terrà sabato 27 dicembre 2025 presso il Teatro Colosseo di Baiano, alla presenza di pubblico, istituzioni e operatori del settore.

La storia di Sonia è l’esempio di un percorso che unisce passione, disciplina e creatività. Con dedizione, umiltà e amore per il proprio mestiere, rappresenta oggi una delle eccellenze emergenti della pasticceria campana e italiana, una professionista che merita a pieno titolo questo prestigioso riconoscimento.