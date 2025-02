VALLO DI LAURO. Furto aggravato continuato: denunciato un 53enne per il saccheggio di agrumeti

seguito di accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, è stato deferito in stato di libertà presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola un 53enne originario della provincia di Napoli, per il reato di furto aggravato continuato.

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia presentata dal proprietario di alcuni terreni coltivati a limoni ed aranci, situati nei comuni di Marzano di Nola e Liveri, il quale aveva segnalato numerosi furti di agrumi avvenuti nelle settimane precedenti.

Il proprietario aveva notato una preoccupante periodicità nei saccheggi ai propri alberi di limoni, al punto da decidere di installare delle fototrappole collegate al proprio telefonino per monitorare la situazione. Proprio grazie a questo stratagemma, è stato possibile immortalare l’ennesimo furto, in cui il ladro, oltre a sottrarre i limoni, si impossessava anche della fotocamera utilizzata per la sorveglianza.

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato si sono da subito concentrate su un individuo già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. A seguito della perquisizione presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti la telecamera “foto-trappola” e una power bank, entrambi restituiti al legittimo proprietario.

Il 53enne è stato dunque denunciato in stato di libertà, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi di furto nella zona.