Forino: La cittadina irpina importante crocevia di Santi e Beati

È da diversi secoli che Forino lega l’invidiabile storia della sua cristianita’ anche al “passaggio” per il proprio territorio di Santi e Beati, nonché l’ onore di averne addirittura dei suoi. Di tutto ciò sono varie le fonti documentarie a tramandarne il ricordo. Si parte dal lontano 1735 quando dal pulpito della Chiesa di Santo Stefano Sant’Alfonso Maria De Liguori predico’ la santa missione redendorista. Ci spostiamo all’anno 1861 e precisamente al 14 gennaio, quando a Forino, tra ali di gente devota e festante, dalle catacombe di Chiusi, giungevano le sacre umane spoglie mortali di Sant’ Onorato martire cristiano che da quel momento sarà fregiato come Sant’ Onorato di Forino. La Storia continua e ci porta all’anno 1969, quando per il bicentenario della morte di San Paolo della Croce, le sacre spoglie umane del gran Santo Passionista, facevano ingresso trionfale in Forino per essere omaggiate dal popolo locale. Passiamo ora agli anni 2000 e precisamente al 26 novembre 2015 , quando in una uggiosa giornata di fine novembre, tra ovazioni , canti ed emozioni, giungevano a Forino le spoglie mortali della Santa bambina Santa Maria Goretti per una sosta di venerazione di tre giorni. Ma in in un lasso di tempo molto ravvicinato altre due sacre visite hanno onorato la cittadina irpina. Ed ecco che il 26 novembre 2016 il corpo di San Paolo della Croce , che dopo 47 anni ritorna in terra forinese ed infine il 14 Ottobre 2017 quando l’ubertosa valle avrà l’ onore di ospitare per circa una settimana le sacre spoglie del Beato Grimoaldo della Purificazione, al secolo Ferdinando Santamaria. Ma ancor più a rispettabile conclusione di 285 anni di splendore, la proclamazione a Servo di Dio di Padre Emilio Maria (Giovanni Colombo) Sacerdote Benedettino e l’avvio del processo di Beatificazione e Canonizzazione il giorno 8 Febbraio 2020. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo