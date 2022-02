Celebrazione del Giorno della Memoria e lotta al Bullismo e Cyberbullismo all’I.C. “Mons. P. Guerriero”di Avella

ll Giorno della Memoria, così come deciso il 1o novembre 2005 da una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “M.P.Guerriero” di Avella, per raccontare e riflettere su ciò che la storia tristemente ci ha lasciato, sono stati impegnati, come protagonisti, in una serie di attività: visione di film, letture di poesie, di racconti, di pagine di romanzi,

analisi di documenti, ma non solo. Da tali momenti di riflessione sono scaturite innumerevoli elaborazioni grafiche e pittoriche che hanno spinto all’allestimento di una piccola mostra permanente dedicata interamente al “Giorno della Memoria” e che sarà visibile per i prossimi giorni ai visitatori della scuola.

Martedì 8 febbraio, invece, è stata celebrata la Giornata mondiale per

la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Sempre per gli alunni della scuola secondaria, l’appuntamento si è avuto con il Safer Internet Day, accompagnato dal consueto slogan “Together for a better Internet”, che ha previsto un fitto programma di iniziative organizzate dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore del progetto “Generazioni Connesse”, il Safer Internet Centre, Centro italiano per la sicurezza in Rete, mentre gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno dedicato l’intera mattinata alle riflessioni ed attività connesse alla lotta del Bullismo e Cyberbullismo. Parallelamente, in tutta Italia, si sono svolte attività promosse con i principali partner di “Generazioni Connesse”: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, Telefono Azzurro e Save the Children. Sul web il racconto della giornata è stato accompagnato dagli hashtag #SID2022 e #SICItalia e sono stati previsti webinar, dirette e interviste con esperti.

