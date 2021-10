Forino (Av). Visita del Segretario Regionale del Partito Comunista Gennaro Nenna

Il Segretario Regionale del Partito Comunista Dottor Gennaro Nenna quest’ oggi è stato in visita a Forino per incontrare i militanti locali. Incontro cordiale al quale hanno partecipato tra l’ altro il coordinatore degli Ecologisti Verdi Michele Picariello, l’ Assessore Comunale con delega al Territorio e Ambiente Walter Apuzza, il Professor Gabriele Perrotti e diversi simpatizzanti del Partito. . Tanti i temi affrontati sia a carattere nazionale che locale dalla questione Celzi di Forino, al problema del dissesto idrogeologico, alle politiche Giovanili. Prove di ricostruzione? I presupposti ci sono tutti anche perché il Segretario Nenna esprimendo i migliori apprezzamenti per un bel territorio quale quello di Forino, ha ricordato che il ” Nuovo” Partito Comunista ha intenzione di ripartire dal basso tra la gente e per la gente andando incontro alle reali problematiche che tutti i giorni affliggono i cittadini. L’ideologia riparte dal reale, dalla vicinanza al cittadino, alle classi più disagiate che vogliono riscatto, ma soprattutto mettersi a disposizione quotidianamente del territorio e delle diverse difficoltà che lo affliggono. Ha promesso un ritorno in tempi molto brevi a Forino, vuole scommettere su Forino e sulla sua gente. Cosa possiamo dire. Grazie Segretario di un convinto interessamento per il nostro territorio che per grande storia e lustre tradizione agogna di essere di nuovo protagonista, a livello Partitico dei nuovi scenari Provinciali, Regionali e Nazionali, ma soprattutto riguardo gli interessi di tanti cittadini che a prescindere dall’ ideologia, aspirano solo al rilancio ed al benessere sociale su tutti i fronti. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo