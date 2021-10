NOLA. Giudice di Pace senza Green Pass, rinviate le udienze.

Il Giudice di Pace di Nola dott. Angelo Turco oggi non ha potuto esercitare le sue funzioni per decisione dei dirigenti dell’ufficio in quanto il magistrato onorario non ha il certificato verde. L’avvocato Angelo Turco, che esercita da anni la funzione di Giudice di Pace presso l’ufficio di Nola oggi è stato costretto a non svolgere le sue funzioni per rispetto della normativa in materia che vieta a chi non è vaccinato a poter svolgere regolarmente il proprio lavoro. L’ordine di servizio emanato nei giorni scorsi dal dirigente prevede che entro 24 ore da ciascuna udienza alla quale devono prendere parte i magistrati onorari devono comunicare se sono muniti o no di passaporto verde. Una decisone che però è destinata ad avere strascichi anche perchè il Giudice Turco intende dare filo da torcere per far valere le sue ragioni.

