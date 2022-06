Forino (Av): La Città dei Sette Colli saluta e ringrazia la Professoressa Enza Trerotola per la meritata pensione.

Una vita dedita alla scuola, al suo lavoro di insegnante, il quale più che essere tale, si è sempre improntato come una imperturbabile “missione” scolastica, ma anche sociale. Tutto questo è stato il vero “credo” fin dal primo giorno di immissione a ruolo per la Professoressa Enza Trerotola la quale ha “piantato” sul suo selciato perle giornaliere di professionalità, di amore, di dedizione per studenti e genitori che hanno avuto l’ onore di conoscerla. In special modo la Città di Forino dove è rimasta per quasi 25 anni ricoprendo anche incarichi apicali come Vice Dirigente Scolastica, Responsabile di Plesso, Segretaria del Consiglio di Istituto, per quello a noi risaputo, ma soprattutto il grandissimo ed amorevole ricordo che rimarrà nel cuore di alunni , colleghi e genitori. Persona diretta, schietta, precisa, puntuale , si è sempre battuta per il miglioramento e la grandezza dell’ Istituzione Scolastica forinese, in una sciamada che non si interrompeva a libri di testo e teoremi, ma valicava anche il confine dei banchi di scuola insinuandosi nel tessuto sociale locale attraverso un percorso attivo coinvolgente che si intersecava durante tutto l’anno con manifestazioni, concorsi, tradizioni , storia locale da dove la sua maestria didattica riusciva a fare attingere ai suoi studenti ulteriori e preziosi contenuti di istruzione solo come lei come sapeva fare. Questa è stata la Professoressa Enza Trerotola per Forino, tassello pregiato di questa Città, che da mercoledì 8 Giugno, guarderà con un tantino di melanconia ad una persona che oltre ad essere stata fortemente ancorata al mondo della scuola, in questi 25 anni , è stata profondamente “legata” a Forino ed alla sua gente fino a divenire lei stessa una “Forinese Doc”. Grazie di tutto Professoressa Trerotola. Daniele Biondi

