Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia. Alla Primaria di Visciano il primo premio. Video

Oggi si è svolta, presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia, la cerimonia di premiazione della nona edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”.

Quest’anno hanno partecipato 802 scuole, comprese 6 scuole italiane all’estero (Argentina, Brasile, Russia e Uruguay). Gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado si sono cimentati nella realizzazione di una banconota immaginaria sul tema “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia” ricollegandosi alle opportunità per le nuove generazioni all’indomani della pandemia che ha colpito il Paese.

Le classi finaliste hanno presentato il proprio lavoro a una Giuria finale che ha assegnato il Premio a una classe per ciascuna categoria di scuola. I tre istituti dichiarati vincitori riceveranno diecimila euro per il supporto alle attività didattiche.

La Giuria è presieduta dal Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio Francesco Nicolò, e composta dal Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Magda Bianco, dalla Prof.ssa Francesca Ripert del Ministero dell’Istruzione, dall’incisore della Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Valerio Della Seta e dal Capo del Servizio Banconote Eloisa Perazzolo.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il Governatore Ignazio Visco.

Per la scuola primaria è stata premiata la 4ª A della Scuola primaria paritaria Villaggio del Fanciullo di Visciano (NA); per la scuola secondaria di primo grado il premio è stato assegnato alla 3ª A della scuola “Vicentini – Della Porta” di Chieti; per la scuola secondaria di secondo grado sono stati premiati gli studenti della 2a A del Liceo artistico “Squillace Lido” di Girifalco (CZ).

