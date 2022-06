BAIANO. L’anno scolastico al Musicale dell’istituto Parini si chiude con un concerto. Video

Si è concluso nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno 2022, a Baiano presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII – Parini”, l’anno scolastico per la sezione musicale con il concerto finale messo in scena dagli alunni. Si sono esibiti tutti gli studenti ognuno con il proprio strumento (oboe, violino, violoncello e pianoforte). Alla presenza dei genitori i giovani allievi hanno dato prova delle loro capacità acquisite durante l’anno. In prima fila il dirigente scolastico e il suo staff oltre ai docenti musicali che accompagnavano i propri ragazzi, ovvero: Francesco Napolitano (oboe), Giuseppe Giulio Di Lorenzo (pianoforte), Antonio Avitabile (Violoncello), Mariolina Grado (violino). Un pomeriggio musicale quello andato in scena oggi che ha incantato il pubblico dell’auditorium di via Napolitano. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione dell’orchestra dell’istituto composta dagli alunni delle terze e seconde classi che hanno proposto 5 brani che abbiamo ripreso e che vi proponiamo. In sequenza: “Inno alla gioia”, “The Rose”, “Palladio”, “Macerie”, “Banaha”. Molto apprezzato il brano “Macerie” composto dal professore Giuseppe Giulio Di Lorenzo, dedicato alle vittime del sisma in Irpinia del 80.







