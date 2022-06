Forino (Av): Federico Perna ex Consigliere Comunale ” Quel magico triangolo che da secoli tratteggia la cristianità forinese”

Federico Perna ex Consigliere Comunale da anni si impegna nel sociale, nella politica locale, nel mondo scolastico. Ma oltre a queste passioni, ne coltiva un’ altra molto interessante che riguarda la storia locale, portandola avanti come interesse personale. In questi giorni però ha tirato fuori uno studio con comprovate considerazioni che collocano al centro dell’ attenzione i tre luoghi di culto che particolarmente stanno cuore ai forinesi: l’attuale Santuario di San Nicola posto sull’omonima collina, la Chiesa di San Felicissimo nella frazione Petruro e la Chiesa Santo Stefano nel Rione Palazza. Perna fa ben notare che collegando questi tre luoghi di culto si assiste alla formazione di un triangolo isoscele con angolo rettangolo ed isoscele insieme perfettamente allineato con il suo vertice principale ricadente al Santuario del Santo Patrono di Forino San Nicola di Bari sull’ omonima collina. Già questo , come afferma Perna, potrebbe bastare per farci comprendere dell’ importanza diciamo anche “esoterica” della questione e del Santuario del Santo Patrono, ma secondo lo stesso questo allineamento così preciso non è del tutto casuale visto che il “magico” triangolo si va a formare solo se si collegano questi tre luoghi di culto che la storia secolare locale ce li riporta come tra i più importanti della Piana forinese, mentre per alcuna altra Chiesa, che tra l’ altro a Forino ne sono diverse, ciò avviene per nessuna ragione. In più Perna fa notare come proprio il Santuario di San Nicola sull’omonima collina sia forse il fulcro, il caposaldo di tutto questo perfetto allineamento geometrico, visto che proprio lo stesso Santuario di San Nicola, a differenza di tutte le altre chiese forinesi, comprese quelle del triangolo, risulta essere anche l’ unico luogo di culto visibile ed osservabile ad occhio nudo da ogni zona, da ogni luogo della piana di Forino confermandone così la sua austera e bizantina importanza di fede e prima cristianità forinese. Daniele Biondi

