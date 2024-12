Forino (Av) : Alla Grande “Réunion” del Karate presente anche la Max e Very Dance che porta in dote tre nuove Cinture Nere conseguite dai fratelli Biondi e da Lorenzo Martucci

Nella mattina di oggi presso la capiente Palestra dell” ISS Amatucci di Avellino, si sono tenuti gli esami di Graduazione Karate Fijlkam . Un evento che ha convogliato nella Città Capoluogo quasi 400 Atleti provenienti da tutta la Provincia, in particolar modo da tre importanti palestre, quali la Sportilia di Monteforte, la Karate One di Mercogliano e la Max e Very Dance di Forino e di Avellino. Dunque diverse realtà a confronto, in un momento di così ampia aggregazione riguardante la disciplina del Karate che forse raramente si è vista da queste parti. A questa ” Réunion” sportiva ha preso parte anche Forino con la presenza di tanti valenti atleti della Max e Very Dance che non si sono risparmiati , pur perché la posta in gioco era molto alta :ovvero il cambio cintura ed il passaggio al livello successivo. La Commissione esaminatrice è stata composta dal maestro ed arbitro Nazionale Lallo Antonio , dal maestro ed arbitro Nazionale Santomauro Giampaolo , dal maestro e arbitro Internazionale Lallo Davide e dal maestro D’Argenio Lorenzo , tutta gente navigata e conosciuta come detto sia in campo nazionale che internazionale . Gli stessi, con gran metodo di criterio oggettivo ed imparziale, hanno dovuto dare ad ognuno degli atleti il rispettivo giudizio.

Nutritissima la presenza di pubblico che ha affollato le gradinate dalle prime ore del mattino fino al termine della sessione d’ esame, per una conta totale di quasi 900 persone dilazionate per ora ed esami Non nascondono la loro soddisfazione i Presidenti delle tre Scuole tra questi Massimo Picariello , che da anni credono in questo percorso sportivo il quale pur con tante difficoltà e sacrifici sta portando ottimi risultati sia agli atleti stessi, che al sodalizio forinese.

Anche Forino è stata presente con i suoi atleti e la Max e Very Dance ha battuto cassa , portato in dote varie importanti cinture tra le quali spiccano le tre Cinture Nere dei Fratelli Monica e Raffaele Biondi e Lorenzo Martucci.

Cosa dire, complimenti a tutti, con l’ auspicio che questo importante percorso sportivo possa continuare ancora più vivido negli anni a seguire. Daniele Biondi