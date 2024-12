Flumeri (AV), perdita di acqua per le vie del paese.

Questa mattina domenica 22 dicembre 2024, per le vie di Flumeri in special modo, via Serrone e a valle della confluenza tra via Roma e Via Olivieri, scorre acqua, non certo proveniente da sorgenti.

A via Serrone ,l’acqua proviene dall’overflow del serbatoio, posto in cima alla collina e scorrendo lungo la via arriva fino al cimitero . Mentre, l’acqua che scorre sulla strada davanti alla sede comunale, è forse causa di qualche rottura di tubazione.

Tutti a Flumeri, ricordano che per molti giorni nel mese di agosto scorso, proprio nel periodo di ferragosto, quando si celebra la festa dedicata a San Rocco, il paese era senza acqua. E, la maggior parte degli abitanti ( cosi mi hanno detto ), si adattavano andando a prendere acqua, alle due fontane, che un tempo erano la risorsa del paese.

Quindi, quando l’acqua non c’è, tutti si devono arrangiare. Ma quando c’è, chi gestisce il servizio, la spreca. Certo, le rotture delle tubazioni non sono prevedibili, essendo le tubazioni obsolete, e la fuoriuscita dell’acqua dall’overflow del serbatoio, serve, a non allagare il paese, come in questo momento.

Comunque, essendo l’acqua il nostro futuro, visto sempre più che le stagioni sono scarse di pioggia, è giunto il momento per chi gestisce i servizi, il risanamento della rete idrica è una priorità.

Carmine Martino