“Mo Ven Natal”: Magia e Allegria a Mugnano del Cardinale

Anche quest’anno il Forum Giovanile di Mugnano del Cardinale ha regalato alla comunità un evento speciale: “Mo ven Natal”, un’iniziativa che ha saputo unire grandi e piccini nella magica atmosfera delle feste.

Sabato scorso, piazza Padre Pio si è trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio. Al centro della scena, l’amatissimo Babbo Natale, che ha accolto con un caloroso sorriso tutti i bambini del paese. Per ognuno di loro, oltre alla possibilità di scattare una foto ricordo con il protagonista del Natale, c’era anche un dolce pensiero: un “pandorino”, simbolo di dolcezza e condivisione.

La piazza è stata animata da musica, luci e un clima di festa che ha coinvolto tutta la comunità, offrendo un’occasione per trascorrere momenti di gioia e serenità. L’evento, ormai tradizione nel calendario natalizio di Mugnano del Cardinale, è stato un grande successo, grazie all’impegno e alla dedizione dei ragazzi del Forum Giovanile, che con passione si sono messi a disposizione per realizzare un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

“Mo ven Natal” si conferma così non solo come un appuntamento di festa, ma anche come un momento di aggregazione e di valorizzazione dello spirito di comunità, capace di rendere ancora più speciale il periodo natalizio per i cittadini di Mugnano del Cardinale.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, contribuendo con il proprio entusiasmo a creare un’atmosfera unica e carica di emozioni.