Elezioni in vista all’Università di Salerno: parte la corsa al dopo-Loia

Si apre ufficialmente la partita per il futuro rettorato dell’Università degli Studi di Salerno. Mentre si attende l’annuncio della data ufficiale delle elezioni — che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore — sono già almeno quattro i nomi pronti a scendere in campo per raccogliere il testimone dal rettore uscente Vincenzo Loia.

Tra i candidati, spicca Paola Adinolfi, attuale direttore del DAOSan, Dipartimento che gestisce uno dei master post-laurea più affermati a livello nazionale. Con lei, anche Pietro Campiglia, ex direttore del Dipartimento di Farmacia, volto noto nell’ateneo e già protagonista di importanti iniziative accademiche. In corsa anche il professore Mario Rosario Vecchione, attualmente alla guida del Dipartimento di Medicina, e Virgilio D’Antonio, ex direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e già impegnato in attività di coordinamento e governance interna.

Sul fronte dell’attuale governance, il rettore Loia ha espresso il proprio sostegno ad Alessandra Petrone, indicata come possibile figura di continuità.

Si profila dunque una sfida accesa e appassionante, che animerà il dibattito tra docenti, ricercatori e studenti nei prossimi mesi, all’interno di un Ateneo che si prepara a una nuova fase della sua storia.