Baronissi, degrado al Parco della Rinascita: l’opposizione chiede interventi urgenti

I consiglieri comunali Marco Picarone e Carmine Santoro, del gruppo “Marco Picarone Sindaco”, hanno sollevato pubblicamente la questione del degrado in cui versa il Parco della Rinascita, uno dei luoghi simbolo della città di Baronissi. Attraverso una nota, indirizzata al Consiglio comunale e alla cittadinanza, i due esponenti dell’opposizione denunciano l’assenza di manutenzione e l’evidente stato di abbandono dell’area.

Il Parco, frequentato ogni giorno da cittadini di tutte le età e spesso punto di riferimento anche per i turisti, si presenta in condizioni critiche: mattonelle divelte dai muri, la fontana centrale completamente svuotata e lasciata all’incuria, scale d’accesso al ponte che collega al Convento di Baronissi sporche e maleodoranti. Particolarmente preoccupante, inoltre, è la situazione del ponte stesso, che mostra segni evidenti di deterioramento strutturale. Alcune tavole di legno, posizionate come soluzione temporanea, si stanno sfaldando.

Picarone e Santoro chiedono al sindaco spiegazioni su questa condizione di trascuratezza e sollecitano un intervento immediato per la riqualificazione del Parco. «Non è accettabile – affermano – che un luogo così centrale e frequentato versi in questo stato. Serve un’azione concreta e tempestiva per restituire decoro e sicurezza a uno dei simboli della città».

L’auspicio è che l’amministrazione comunale accolga l’appello e dia seguito alle richieste dei cittadini e dei loro rappresentanti.