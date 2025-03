“Divieto di Vendita Biglietti ai Residenti di Napoli per Sandro Abate-Napoli Futsal”

Come da disposizioni del Decreto Prefettizio emesso in data 24.03.2025 si comunica che in occasione della partita del Campionato di Serie A di futsal “Sandro Abate Five Soccer – Napoli Futsal” in programma martedì 1 aprile 2025 alle ore 20:30 al Palazzetto Giacomo del Mauro di Avellino, la vendita dei tagliandi per assistere alla gara sarà vietata ai residenti nella Provincia di Napoli.

Si comunica inoltre che per la gara in oggetto non sarà possibile acquistare tagliandi sulle piattaforme online ma, per chi ne ha diritto, solo ed esclusivamente al botteghino del Palazzetto Giacomo Del Mauro muniti di documento di riconoscimento personale.