Contrada (Av): Grande successo del Progetto “CON TE” dell’ Associazione AISCRE per la soddisfazione del Presidente Dott. Armando Russo e di coloro che hanno partecipato

Si è concluso con grande successo il progetto “Con Te”, promosso dall’Associazione AISCRE in collaborazione con l’Associazione Solidarietà Leale APS e finanziato dalla Fondazione Prosolidar.

L’iniziativa ha garantito l’accesso gratuito e continuativo all’attività di ippoterapia presso il centro di Contrada (AV) a persone con disabilità fisiche, psichiche, cognitive e comportamentali.

Avviato il 16 settembre 2024, il progetto ha previsto l’attivazione di un servizio di trasporto gratuito, reso possibile proprio grazie al contributo della Fondazione Prosolidar, che ha finanziato l’acquisto di un veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Il mezzo ha operato per 80 giornate, con una media di 3 corse settimanali, effettuando complessivamente 385 trasporti e permettendo a 44 nuovi beneficiari di accedere per la prima volta alle attività terapeutiche offerte dal centro.

Di rilievo la sinergia tra l’Associazione AISCRE e l’Associazione SO.LE., che ha reso possibile una gestione efficiente e ben strutturata del servizio. Il monitoraggio costante attraverso schede mensili e report trimestrali ha garantito qualità, continuità e capacità di risposta alle effettive esigenze delle famiglie coinvolte.

“Questo progetto non ha solo offerto un servizio pratico, ma ha concretamente migliorato la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, spesso impossibilitati a gestire autonomamente il trasporto” come bene ha asserito il Presidente dott. Armando Russo. Da. Bio