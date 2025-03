A lezione di Diritti Umani. A Calitri si presenta il progetto Ri-Scopriamoci!

CALITRI. Un’opportunità unica per circa 250 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie, in 11 Comuni della provincia di Avellino e in 4 della provincia di Foggia. 19 classi di quattro istituti scolastici in una serie di laboratori non formali sui diritti umani. Una scoperta interattiva di culture, tra diritti riconosciuti o negati, per rendere gli studenti più consapevoli in un contesto sempre più complesso ma non per questo meno stimolante.

Il progetto Ri-Scopriamoci! si presenta sabato 29 marzo a Calitri, ore 17:00 presso la Casa della Musica. Interverranno Michele Di Maio, sindaco di Calitri; Deborah De Meo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Manzi” di Calitri; Michélle Farese, della Direzione di Irpinia 2000 Onlus; Pina Melillo, Formatore esperto in progetti educativi e metodologie di apprendimento esperienziale; Raffaella Monia Calia, Sociologa e Postdoc Resercher e Docente Università “La Sapienza” di Roma. Ci sarà inoltre una video-proiezione delle attività. Gli incontri nelle classi sono guidati da facilitatori formati in attività educative per la promozione e la difesa dei diritti umani: tra questi ci sono anche i minori stranieri non accompagnati di centri SAI che operano sul territorio.

Il progetto, che vede come ente beneficiario l’associazione Irpinia 2000 Onlus, è finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare Insieme” – Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si sviluppa nelle province di Avellino e Foggia, dove sono dislocati numerosi centri di accoglienza aderenti alla rete ministeriale SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) che ospitano adulti, minori stranieri non accompagnati e famiglie di numerosi Paesi. “La sensibilizzazione ai temi dell’interculturalità e della condizione dello straniero può essere costruita a partire dall’età scolare e di conseguenza si è scelto di partire proprio dagli istituti scolastici per formare una comunità educante”, dicono i promotori.

Tra i partner dell’iniziativa ci sono gli Istituti scolastici “M.L. King” di Accadia, “Tasso” di Bisaccia, “Manzi” di Calitri e “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. Ed inoltre i Comuni di Accadia, Bisaccia, Calitri, Sant’Andrea di Conza e Sant’Angelo dei Lombardi.