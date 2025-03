DERBY THRILLER A PRATOLA SERRA: VIRTUS BEFFATA, LA MICHELE AMODEO PAREGGIA AL 96’

Finale da infarto: Rega segna sulla ribattuta di un rigore al 93’, Caliano risponde dal dischetto tre minuti dopo

Un derby teso, combattuto, sporco, con la tensione che si taglia a fette e un finale che sa di sceneggiatura da film. Sul neutro di Pratola Serra, la sfida tra Virtus Monteforte Irpino e Michele Amodeo Monteforte regala emozioni da brividi nei minuti di recupero, con due rigori che ribaltano il destino della partita.

Sembrava il classico 0-0 da archiviare, con poche occasioni e tanto equilibrio. Poi, improvvisamente, il match esplode nel recupero: prima Rega Vittorio porta avanti la Virtus al 93’, segnando sulla respinta di un rigore parato da Giliberti, poi Caliano Gianni risponde dal dischetto al 96’, gelando gli avversari e strappando un punto che sa di trionfo per la Michele Amodeo.

I primi 45 minuti sono l’essenza del derby: tensione, aggressività, pochissimi spazi e duelli feroci in ogni zona del campo. Nessuna delle due squadre vuole scoprirsi e lo spettacolo ne risente. Qualche tentativo sporadico da entrambe le parti, ma i due portieri restano praticamente inoperosi.

Nel secondo tempo la musica cambia. La Virtus prende il controllo del gioco, alza il baricentro e schiaccia la Michele Amodeo nella propria metà campo. Gli uomini di Criscitiello spingono con decisione, costruendo azioni su azioni, ma la difesa avversaria resiste con disciplina e sacrificio. Giliberti guida il muro difensivo della Michele Amodeo, che non rinuncia alle ripartenze, ma senza mai impensierire seriamente D’Arienzo.La partita sembra destinata a chiudersi sullo 0-0, poi accade l’impensabile

Minuto 93: calcio di punizione dal limite per la Virtus. La palla impatta il braccio di un giocatore della Michele Amodeo in barriera. L’arbitro fischia il rigore tra le proteste degli ospiti. Sul dischetto va Gagliardo, che ha l’occasione di regalare la vittoria ai suoi. Giliberti si supera con un intervento pazzesco, respingendo il penalty. La palla, però, rimane lì e Rega Vittorio è il più rapido di tutti, insaccando il gol dell’1-0.

Esplode la panchina della Virtus, che sente la vittoria in pugno. Ma il destino ha altri piani.

Nemmeno tre minuti dopo, la Michele Amodeo si riversa in avanti con l’ultima disperata offensiva. In una mischia furibonda in area, l’arbitro assegna un altro rigore, stavolta per gli ospiti. Minuto 96: dagli undici metri si presenta Caliano Gianni. Respira, prende la rincorsa, spiazza il portiere e firma il clamoroso pareggio.

Gli ospiti esplodono di gioia, la Virtus si accascia a terra incredula: la vittoria sembrava fatta, ma il calcio, ancora una volta, ha riscritto la storia all’ultimo respiro.

Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio. La Virtus Monteforte Irpino mastica amaro: ha dominato il secondo tempo, ha avuto la vittoria in pugno, ma un’ingenuità nel finale le ha portato via due punti pesantissimi. La Michele Amodeo, invece, esce tra gli applausi, per aver resistito e per aver avuto la freddezza di capitalizzare l’occasione nel momento decisivo.

Il derby di Monteforte ha raccontato una storia di passione, sofferenza e imprevedibilità. Finisce 1-1, ma le emozioni vissute resteranno a lungo nella memoria dei tifosi.

A.S.D. Virtus Monteforte Irpino – A.S.D. Michele Amodeo Monteforte 1-1

Marcatori:93’ Rega Vittorio (VMI), 96’ Caliano Gianni (MAM)

Stadio: Modestino De Cicco, Pratola Serra (AV)

A.S.D. Virtus Monteforte: Irpino.D’Arienzo Giuseppe, Serino Francesco, Rega Vittorio, Branchi Pierpaolo, Spina Leandro, Santosuosso Antonio, Esposito Vitale, Del Priore Francesco, Ciampolillo Stefano, Ferrara Aniello, Gagliardo Mario.

A disposizione:Guerriero Eugenio, De Feo Francesco, Gambino Mattia, Pescatore Clemente, Pescatore Ivan, Genovese Luigi, Filippuzzi Mario, Chiocchi Mario.

Allenatore:Criscitiello Pellegrino

A.S.D. Michele Amodeo Monteforte:Giliberti Michele, Bruno Stefano, De Piano Luca, Mondola Michele, Sere Francesco, Parchitelli Francesco, Volpe Massimiliano, Sepe Francesco, Lanzara Giacomo, Caliano Gianni, Diawara Mohamed.

A disposizione:De Luca Gennaro, Mazzola Giovanni, Arnone Eugenio, Staffieri Stefano, Troisi Carmine.

Allenatore: Arnone Alfredo