La Campania istituisce la Giornata del Ragù Napoletano: un omaggio alla tradizione

Il Consiglio Regionale della Campania ha ufficialmente istituito la “Giornata del Ragù Napoletano”, che sarà celebrata ogni seconda domenica di novembre. Il celebre condimento è stato riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), rafforzando il suo ruolo di simbolo della cultura gastronomica partenopea.

La legge, firmata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, prevede il patrocinio di eventi e iniziative culturali per valorizzare il ragù napoletano, con un finanziamento iniziale di 100.000 euro per il 2025. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza di questa specialità, che rappresenta non solo un piatto iconico, ma anche un patrimonio identitario e familiare da tramandare alle future generazioni.

Con questa iniziativa, la Campania celebra la sua eccellenza culinaria, riaffermando il valore del ragù come simbolo di convivialità e tradizione.