Da Avellino a Vico: Artemanus sul palco del Festival del Teatro Popolare

Arriva da Manocalzati, paese in provincia di Avellino, la compagnia Artemanus che salirà sul palco dell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano sabato 7 febbraio. L’associazione teatrale irpina è stata fondata nel 1996 e, quest’anno, festeggia 30 anni di attività costellati da premi e riconoscimenti, ma soprattutto da una grande passione. Il genere che la compagnia predilige è quello del comico brillante. Sabato 7 febbraio, con ingresso alle 19.30 e sipario alle 20.15, le attrici e gli attori di Artemanus, nell’ambito del Festival del Teatro Popolare del Gargano, metteranno in scena “Non mi dire te l’ho detto”, opera di Paolo Caiazzo, una commedia degli equivoci in due atti, caratterizzata da un ritmo incalzante. La storia ruota attorno a un intreccio di segreti e fraintendimenti. Al centro della vicenda c’è un uomo che cerca di nascondere un “piccolo segreto” domestico, ma la situazione degenera rapidamente a causa di intromissioni esterne, bugie a fin di bene e rivelazioni inaspettate. Lo spettacolo si basa su dialoghi serrati e situazioni paradossali che mettono a nudo le debolezze dei rapporti familiari e amicali. Sul palco, a interpretare i personaggi della storia, ci saranno Gianni Pagliuca, Anna Raimondi, Gaetano Nittolo, Vincenzo Accomando, Antonio Dell’Aquila, Alessandra Sarno e Mara Salvatore. La regia è curata da Valentina Ripa. In tutti gli spettacoli andati in scena finora, l’auditorium Lanzetta ha registrato il sold out. C’è una grande risposta del pubblico, nel solco di quanto già accaduto con le edizioni precedenti, con una platea entusiasta, partecipe, emotivamente coinvolta e attenta anche durante gli eventi speciali dedicati quest’anno al tema dell’adolescenza.