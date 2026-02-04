NAPOLI. Sequestrati articoli contraffatti al mercato della Maddalena: quattro denunciati

Migliaia di articoli contraffatti, tra cui capi di abbigliamento, calzature e prodotti di pelletteria recanti i marchi dei più noti brand della moda – come Fendi, Louis Vuitton e Dior – oltre a numerose magliette con il marchio contraffatto della SSC Napoli, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel mercato rionale della Maddalena, a Napoli.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati circa 1.100 dvd riprodotti illegalmente, contenenti opere musicali e cinematografiche, in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Quattro persone sono state denunciate per contraffazione, ricettazione e vendita di supporti contenenti riproduzioni abusive di opere musicali e cinematografiche. Tra queste figurano anche due soggetti di nazionalità extracomunitaria.

Uno dei denunciati, di origine gambiana, è risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un precedente provvedimento di allontanamento dall’Italia. L’uomo è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio, in attesa delle procedure di espulsione.