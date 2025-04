MUGNANO DEL CARDINALE. Controcorrente il 25 Aprile: un imprenditore celebra Guglielmo Marconi, padre della comunicazione moderna

Mugnano del Cardinale (AV) – In un’Italia che ogni 25 aprile si ferma per celebrare la Liberazione, c’è chi sceglie di ricordare un altro evento, per molti dimenticato: la nascita di Guglielmo Marconi, genio italiano che ha rivoluzionato il mondo delle telecomunicazioni.

In occasione del 25 aprile 2025, nei pressi delle sue tre attività, due delle quali a Mugnano del Cardinale, un imprenditore locale, da anni impegnato nel settore delle telecomunicazioni e orgogliosamente uomo di destra, ha affisso manifesti dedicati a Marconi. Un gesto che si ripete da oltre vent’anni, diventando ormai una tradizione personale e aziendale.

“Io ogni anno vado controcorrente,” racconta. “Molti definiranno questa iniziativa goliardica, ma per me è semplicemente un atto di memoria e di riconoscenza verso un uomo che ha cambiato il futuro. Se oggi viviamo in un mondo interconnesso, lo dobbiamo anche al genio e al lavoro di Guglielmo Marconi.”

Sui manifesti esposti si legge:

“25/04/1874 nasce l’italiano che cambiò la comunicazione… Nessuno lo ricorda… oggi noi sì!!”, accompagnato da un’immagine di Marconi elegante e determinato, proprio come la sua eredità.

Una provocazione, forse, ma soprattutto un invito a riflettere su quanto il 25 aprile possa avere significati diversi per chi crede che la memoria storica sia fatta di molte storie. Una scelta coraggiosa, che in un’epoca di pensiero unico, rivendica il diritto di ricordare chi, silenziosamente, ha contribuito a rendere grande l’Italia nel mondo.