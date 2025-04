Nasce il corso di “Bioescursionismo del Partenio”: un’opportunità per esplorare e tutelare la biodiversità Summonte (AV) – Un’occasione unica per tutti gli amanti della natura e delle escursioni: prende il via il corso di “Bioescursionismo del Partenio”, un’iniziativa gratuita promossa nell’ambito del progetto B.I.A.P. (Biodiversità e Impatto Antropico nel Parco del Partenio), finanziato dall’Unione Europea e inserito nel quadro del programma NEXTGENERATIONEU [NBFC].

Il corso, organizzato dal Parco Regionale del Partenio, si svolgerà dal 10 maggio al 28 giugno 2025 presso la sede dell’Ente Parco, in via Borgonuovo 1, a Summonte. Con un massimo di 25 partecipanti ammessi, l’iniziativa punta a creare una rete di escursionisti consapevoli e formati nell’identificazione di specie animali e vegetali, con l’obiettivo di raccogliere dati utili alla ricerca scientifica e alla tutela del territorio.

Attraverso lezioni teoriche e uscite in campo, i partecipanti impareranno a riconoscere la flora e la fauna del Partenio, a utilizzare strumenti digitali per la raccolta dei dati e a sviluppare un approccio scientifico e responsabile all’escursionismo. Un vero e proprio percorso di Citizen Science, dove la passione per la montagna si fonde con la tutela dell’ecosistema.

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che certificherà le competenze acquisite.

Per iscriversi e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.irfom.it o contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:

📧 info@irfom.it

📞 0825-1854485 / 340-2491793

Un’esperienza formativa, gratuita e immersiva, che coniuga escursionismo e scienza per una montagna più conosciuta e rispettata, grazie al sostegno dell’Unione Europea e all’impegno del Parco del Partenio nel valorizzare il suo patrimonio naturale.