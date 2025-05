Contrada (Av): Il Sindaco De Santis riceve a Lauro il premio “Cuore d’ Oro”

Sabato 24 maggio 2025 presso il Castello Lancillotti di Lauro il primo cittadino di Contrada Avv.to Pasquale De Santis ha ricevuto il premio “Cuore d’oro” consegnato direttamente dal Gran Priore dott. Massimo Maria Civale dell’Accademia delle Culture e Scienze Internazionali che ogni anno intende dare un riconoscimento a quanti si impegnano attivamente nel sociale e nel volontariato e ricoprono ruoli importanti nella pubblica amministrazione e nell’associazionismo.

Come asserisce De Santis ”

Considero questo premio un omaggio oltre che alla mia persona e alla carica che ricopro, sopratutto agli insegnamenti saldi ricevuti da una famiglia con rigidi principi morali e religiosi, che mi ha insegnato il rispetto verso il prossimo e la predisposizione alla condivisione. Di questo ho fatto il mio credo personale e la linea che ha caratterizzato e continuerà a indirizzare le mie scelte professionali e di vita, ringraziando sempre coloro che mi sono stati vicini con i quali sento di condividere i miei traguardi.”

In effetti il premio “Cuore d’Oro” organizzato dal Gran Priore Civale è stato attribuito ad associazioni di volontariato e a persone della società civile che si sono distinti per la loro attività professionale e nel campo sociale, tra questi, oltre al sottoscritto. Tra i premiati infatti anche il maresciallo luogotenente Salvatore De Maio, della Stazione Carabinieri di Forino per il gesto di grande altruismo e spirito di solidarietà compiuto nel salvataggio nelle acque calabresi di due minori in difficoltà.

Il Sindaco De Santis nel contempo ha posto dei ringraziamenti

“Ringrazio di vero cuore colui che ha voluto sostenere la mia candidatura al premio, mio personale e fraterno amico maresciallo dott. Carmine Luca Giannetti , che da sempre crede in me e nelle mie potenzialità rivolte al bene del prossimo.

Tra qualche generazione nessuno si ricorderà di noi, i nostri beni materiali entreranno nella disponibilità di altre persone, ciò che realmente ci regalerà la soddisfazione di definirci esseri umani sarà solo il comportarsi come tali.

Diceva Madre Teresa di Calcutta “quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”, quest’oggi, insieme alle tante persone premiate, mi sono sentito in compagnia di tante gocce. ” Da. Bio