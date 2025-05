Napoli, medico aggredito al Policlinico: sdegno e richiesta di tutele

Violenta aggressione al Policlinico Federico II: un giovane medico specializzando in chirurgia orale è stato picchiato mentre era seduto nel proprio reparto, riportando lesioni gravi. L’episodio, avvenuto in un contesto universitario, ha sollevato una forte ondata di sdegno e riacceso l’allarme sulla sicurezza negli ospedali. L’Ordine dei Medici e l’Albo degli Odontoiatri di Napoli parlano di “atto vile e inaccettabile” e chiedono misure urgenti: più vigilanza, applicazione rigorosa delle leggi e una campagna nazionale contro la violenza nei luoghi di cura. “Chi cura non può diventare un bersaglio: servono tutele immediate e reali”, è l’appello di una categoria sempre più esposta e lasciata sola.