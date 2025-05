Forino (Av): Giovedì 29 Maggio incontro pubblico sul Referendum dell’ 8-9 Giugno

Giovedì 29 Maggio alle ore 19.00 presso la Villa Comunale ci sarà un incontro pubblico sull’ importanza del voto referendario previsto per l’ 8 e 9 Giugno.

Coordinerà la riflessione Domenico Fruncillo professore in Sociologia Politica . Interverranno Alfredo Cucciniello Presidente Provinciale dell’ ACLI, Italia D ‘ Acierno Segreteria Generale CGIL Avellino, Adriana Guerriero Vice Segreteria PD Avellino, Roberto Montefusco Segretario Sinistra Italiana, Giuseppe Morsa Segretario FIOM CGIL Avellino, Antonio Olivieri Sindaco di Forino e Claudio Petrozzelli Patto Generazionale per l’ Irpinia. Da. Bio