Camposano, domani sospensione dell’energia elettrica in diverse strade del paese

CAMPOSANO – E-Distribuzione ha comunicato un’interruzione programmata dell’energia elettrica per la giornata di domani, venerdì 8 maggio 2026, al fine di effettuare lavori sugli impianti.
La sospensione della corrente elettrica avverrà dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e interesserà diverse strade del territorio comunale di Camposano.
Tra le vie coinvolte figurano:
* SP Apua;
* Via Cimitero;
* Via Trivice d’Ossa;
* Via San Donato;
* Via De Curtis;
* Via Libertà;
* Via Pontica.
I cittadini residenti nelle zone interessate sono invitati a prestare attenzione durante l’orario indicato, ricordando che l’erogazione dell’energia potrebbe essere temporaneamente riattivata nel corso dei lavori.
E-Distribuzione raccomanda inoltre di non utilizzare gli ascensori durante l’interruzione del servizio elettrico.