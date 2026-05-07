Camposano, domani sospensione dell’energia elettrica in diverse strade del paese

07/05/2026 binews.it CRONACA, EVIDENZA, NAPOLI E PROVINCIA, NEWS CAMPANIA, NOLANO 0

Camposano, domani sospensione dell’energia elettrica in diverse strade del paese

CAMPOSANO – E-Distribuzione ha comunicato un’interruzione programmata dell’energia elettrica per la giornata di domani, venerdì 8 maggio 2026, al fine di effettuare lavori sugli impianti.

La sospensione della corrente elettrica avverrà dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e interesserà diverse strade del territorio comunale di Camposano.

Tra le vie coinvolte figurano:

* SP Apua;
* Via Cimitero;
* Via Trivice d’Ossa;
* Via San Donato;
* Via De Curtis;
* Via Libertà;
* Via Pontica.

I cittadini residenti nelle zone interessate sono invitati a prestare attenzione durante l’orario indicato, ricordando che l’erogazione dell’energia potrebbe essere temporaneamente riattivata nel corso dei lavori.

E-Distribuzione raccomanda inoltre di non utilizzare gli ascensori durante l’interruzione del servizio elettrico.