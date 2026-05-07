Il Sindaco Carlo Esposito consegna pergamena di encomio. Destinatario l’Assistente Capo della Polizia di Stato Giovanni Coppola

Un encomio Speciale all’Assistente Capo della Polizia di Stato Giovanni Coppola, effettivo presso la Squadra Mobile Sezione Falchi, per i risultati raggiunti nella sua carriera professionale e per l’esempio fornito alla comunità locale. Nella mattinata odierna il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, ha consegnato nelle mani del concittadino l’importante riconoscimento per esprimere «a nome dell’intera comunità cittadina un sentito ringraziamento e la più viva ammirazione per lo straordinario esempio fornito coniugando all’alto senso del dovere una encomiabile forza d’animo in occasione dell’episodio che lo ha visto protagonista nel giugno 2024 e che gli è valso una premiazione nel corso della recente cerimonia per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato» ha detto il primo cittadino di Pollena Trocchia. «Le capacità professionali dimostrate, il coraggio nell’affrontare senza esitazione rapinatori armati, il sacrificio compiuto rimediando finanche una ferita di arma da fuoco, la dedizione nel tener sempre presenti i valori incarnati dalla divisa, anche quando questa non è indossata, danno lustro all’intera nostra comunità, di cui l’Assistente Capo Giovanni Coppola è parte integrante, rappresentano per Pollena Trocchia vanto ed esempio a cui tendere e gli sono valse ben due promozioni per meriti straordinari» ha detto ancora Carlo Esposito «Giovanni Coppola ha arricchito l’impegno quotidianamente profuso nell’esercizio del proprio dovere con una brillante attività di indagine, condotta pur essendo libero dal servizio, attività che si concludeva con l’individuazione e il fermo di polizia giudiziaria di un soggetto responsabile di diversi e gravi reati quali tentato omicidio ai danni di un operatore della Polizia di Stato, rapina aggravata, detenzione illegale di armi da sparo, ricettazione e minacce» ha spiegato Antonella Borrelli, capogruppo di Progetto Futuro, il gruppo consiliare a sostegno della maggioranza di Carlo Esposito. «Per il nuovo anno scolastico proporrò alla dirigenza dell’Ic Donizetti di portare questa e altre testimonianze positive in tutti i plessi scolastici, affinché i nostri più piccoli concittadini possano formarsi oltre che sui libri anche dagli esempi concreti» ha spiegato Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione di Pollena Trocchia.